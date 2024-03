UDINE - In tre sono stati sorpresi a rubare nel pomeriggio di sabato 23 marzo articoli di abbigliamento e scarpe in un negozio all'interno del centro commerciale Città Fiera di Martignacco. Si tratta di due uomini, che nel tentativo di sottrarre alcuni capi d'abbigliamento li hanno indossati e nascosti nello zaino. Con i due anche una donna, che faceva da palo. Arrestati, ieri l'udienza di convalida che ha disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Tavagnacco.

Gli arresti

Quel pomeriggio una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, impiegata a Udine proprio per questi controlli a supporto delle Volanti territoriali, è intervenuta in ausilio agli addetti della sorveglianza che avevano appena fermatola banda dei tre ladri, dopo che avevano maldestramente tentato di occultare alcuni articoli in vendita dentro lo zaino e sotto i loro indumenti. Malgrado questa loro tattica, gli addetti alla vigilanza hanno verificato, anche con le telecamere di sorveglianza, l’azione furtiva dei tre, i quali dopo essersi divisi, hanno cercato di eludere il controllo passando le casse con la refurtiva, ma sono stati fermati dai vigilantes proprio nel momento in cui la pattuglia della Polizia sorvegliava l’area esterna della Conad. Presi in consegna dagli agenti i tre, trovati in possesso di merce per oltre 300 euro sono stati arrestati nella flagranza di furto aggravato, avendo verificato che alcune placchette antitaccheggio erano state staccate con un tronchesino trovato in possesso di uno degli uomini, entrambi marocchini maggiorenni, e che avevano agito in tre con la complicità della donna italiana. Il pm di turno ha disposto che gli stessi attendessero l’udienza di convalida chi ai domiciliari chi in Questura presso le camere di sicurezza.