Banda del rame, arrestato l'ultimo degli otto ladri. Si chiude l'Operazione Cuprum

PORDENONE - E anche l'ultimo componente della banda del rame è stato preso. Si conclude così la lunga Operazione Cuprum, che ruota attorno al sodalizio delinquenziale dei furti di materiale ferroso.

Il 41enne, cittadino romeno, C.V., residente nella regione della Transilvania era ricercato in ambito europeo e ora dovrà rispondere alle giustizia. A svolgere le indagini la Squadra Mobile di Pordenone con il coinvolgimento del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L’arrestato è ritenuto un membro di spicco della banda composta da otto cittadini romeni individuati, all’esito di una complessa attività d’indagine, svolta sotto il coordinamento della locale Procura.

I furti di rame

L’indagine era cominciata lo scorso mese di maggio dopo che all'azienda Mittelfer era stato segnalato un furto da oltre 35mila euro. Sottratte più di tre tonnellate di rame. Poi i colpi alla Minudel di Azzano Decimo e in un'azienda di Padova, dove lo scorso giugno portarono via più di due tonnellate di rame prima di allontanarsi verso la Romania, meta finale da raggiungere.

I primi sette arresti

Degli otto, uno solo sarebbe residente in Italia e quasi tutti gravati da precedenti penali anche specifici, dediti alla commissione in via sistematica e continuativa di furti di rame e altro materiale ferroso in tutto il centro – nord Italia. In particolare due dei destinatari della misura cautelare in carcere, ovvero, il 27enne Gabriel Robert Borca e il 23enne Lancrajan Darius, sono stati arrestati lo scorso 1 ottobre sull’autostrada A34, direzione Trieste, mentre a bordo di un’autovettura tentavano di lasciare il territorio nazionale. Lo stesso giornofu posta fine anche alla fuga di Constantin Florin Ferrara, 36 anni, quando in provincia di Ferrara fu individuato e arrestato. Altri tre componenti del gruppo, il 49enne Teodor Veres, il 22enne Sebastian Trif e il 29enne Adrian Borca, sono stati invece localizzati lo scorso novembre dalla polizia romena nelle loro abitazioni e tratti in arresto in esecuzione del MAE emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone.

L'ultima cattura

Alla cattura è fuggito invece C.V. datosi latitante. Dopo un’intensa attività di ricerca è stato rintracciato nei giorni scorsi dalla polizia romena e tratto in arresto in esecuzione del MAE. Lo scorso mercoledì con volo organizzato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia l’arrestato è stato estradato in Italia e condotto presso il carcere di Rebbibia di Roma a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana.