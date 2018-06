Presa la banda dei 28: da tutta Italia per rubare rame in Friuli

di Paola Treppo

UDINE e PORDENONE - Presa la banda che razziavae rubava rame in Friuli, tra le province di Udine e Pordenone. Quindici le persone arrestate e 13 quelle denunciate in stato di libertà. Sono tutti cittadiniche vivono su tutto il territorio italiano.A sgominare la banda i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana, comandata dal maggiore Filippo Sautto. L'operazione, Solis, è stata illustrata questa mattina, sabato 16 giugno, nella sede del Comando Provinciale di Udine, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Marco Zearo e del comandante del Norm della Compagnia di Latisana, luogotenente Fabio Rinaldi.I colpi sono stati messi a segno. Sono stati rubati 2.200 pannelli solari per un valore di 600mila euro con danni agli impianti di 400.000 euro. Sono stati sequestrati 4 furgoni, 2 auto e recuperati 800 pannelli. Smontati in Friuli, rame e pannelli erano diretti in Marocco, tramite la Spagna e la Francia.