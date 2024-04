Castelfranco. Ruba 900 euro di vestiti al centro commerciale: ladra arrestata

​CASTELFRANCO (TREVISO) - Ruba 900 euro di vestiti al centro commerciale: giovane ladra arrestata. Il furto è avvenuto oggi pomeriggio, 25 aprile, all'iper "I Giardini del Sole di via dei Carpani di Castelfranco. Qui una 28enne romena si è impadronita di diversi capi di abbigliamento, strappando i dispositivi antitaccheggio in modo da passare inosservata.

Poi si è allontanata come se nulla fosse, nascondendo la refurtiva.

Ma il suo comportamento aveva insospettito i commessi, che hanno chiamato i carabinieri. Le pattuglie, intervenute sul posto, hanno bloccato la giovane e recuperato la refurtiva. I vestiti erano parzialmente danneggiati proprio perché la donna aveva strappato l'antitaccheggio. In macchina la donna nascondeva anche un paio di cesoie, sequestrate dai carabinieri. La 28enne è finita in manette per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso.