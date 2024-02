FONTANAFREDDA - Un colpo da 70mila euro, di quelli che possono affossare un'attività commerciale come quella di Barbara Valerio, la "Barbarà Petit Boutique" che si trova in via Pontebbana a Fontanafredda. L'amarezza della negoziante non ha confini. Con la voce che si spezza racconta di un furto che rischia di metterla in grosse difficoltà. Sabato sera il ladri le hanno svuotato il negozio. Sono sparite rimanenze e abbigliamento invernale per un valore di circa 20mila euro. Ma la mazzata riguarda la nuova collezione, appena consegnata, un danno di circa 50mila euro. Sui social ha avvertito i clienti che il negozio resta chiuso per furto. «Adesso chiederò ai fornitori se possono rateizzare i pagamenti - spiega - O si mettono nei miei panni o sarò costretta a chiudere. Amo il mio lavoro, ho tutta la forza per ricominciare e spero tanto di poterlo fare tra setto, dieci giorni al massimo, ma mi devono dare una mano».



Che le avevano svuotato il negozio lo ha scoperto per caso lunedì. Una cliente, che si era fermata a guardare la vetrina, ha notato che all'interno del negozio era sparito tutto, che sul marciapiede laterale era stata sparpagliata carta e una finestra con doppio vetro era stata divelta. Dalle telecamere di una vicina attività commerciale potrebbe arrivare qualche elemento utile alle indagini. I carabinieri sono già al lavoro, anche se con due giorni di ritardo, perché dalle testimonianze raccolte pare che i ladri siano entrati in azione sabato sera. Hanno divelto la doppia finestra e una volta all'interno si sono concentrati sulla merce. Hanno svuotato quattro scatoloni in cui c'erano le borse per lo shopping e li hanno riempiti di vestiti. Ma non bastavano, perché hanno svuotato tre bidoni per i rifiuti, di quelli condominiali, e ci hanno infilato tutto quello che sono riusciti a recuperare. Hanno lasciata intatta soltanto la vetrina, così nessuno poteva pensare che c'era stata un'intrusione.



«Se guardi la vetrina - conferma Barbara Valerio - non ti accorgi che ho subito un furto. Sono entrati dalla finestra laterale, sotto la quale ho trovato il contenuto dei bidoni delle immondizie svuotati. Sono stati recuperati soltanto due cartoni, ma dentro c'era soltanto una maglia, dev'essere caduta mentre scappavano. In tutto ho recuperato soltanto dieci pezzi, persi durante la fuga, per il resto il negozio è vuoto. E pensare che avevo un campionario bellissimo per la nuova stagione». La commerciante è specializzata in abbigliamento femminile ed è molto soddisfatta del lavoro a Fontanafredda. Vorrebbe subito rimboccarsi le maniche: «È il mio mondo e la mia passione, ma è dura, è veramente brutto vivere queste ore. Spero in un aiuto».