Spacca la vetrina, ruba l'incasso e fugge: arrestato 28enne

MORSANO AL TAGLIAMENTO - Un giovane di origine moldava di 28 anni, residente a Pordenone, è stato arrestato in flagranza per un furto aggravato avvenuto a Morsano al Tagliamento. Il giovane ha infranto la vetrata di una panetteria, si è introdotto all'interno del negozio e ha asportato dal registratore di cassa 100 euro in banconote di piccolo taglio. Grazie a una segnalazione dei passanti, i carabinieri hanno rintracciato il giovane poco distante. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare è stato rinvenuto il denaro contante, ma anche un martelletto frangivetro e sono stati sequestrati documenti, carte di credito e bancomat, risultate provento del furto di un borsello da un'auto in sosta, avvenuto a Pordenone la sera del 3 gennaio.

Ultimo aggiornamento: 17:58

