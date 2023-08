Officina per auto abusiva nel garage di casa, denunciato l'improvvisato meccanico

PORDENONE - La Guardia di finanza di Pordenone ha scoperto e sottoposto a sequestro un’autofficina illegale di Morsano al Tagliamento, gestita da un cittadino straniero, denunciato alla Procura della Repubblica del Friuli Occidentale per assenza di autorizzazioni e violazioni in materia ambientale.

Beccato su strada con l'auto di un cliente

Durante un servizio di ordinario controllo, i finanzieri di San Vito al Tagliamento hanno fermato e controllato un cittadino straniero che, alla guida di un’auto di proprietà di un’altra persona, sembrava stesse testando l’efficacia delle riparazioni meccaniche. Gli iniziali sospetti, rafforzati dall’abbigliamento “da lavoro” del conducente, venivano confermati dalla sua ammissione di fare piccoli lavori di manutenzione, in economia, alle auto degli amici.

A casa attrezzi, parti meccaniche e auto da riparare

L’approfondimento della situazione ha, tuttavia, permesso di scoprire, nei locali cantina e autorimessa pertinenti all’abitazione dell’uomo, attrezzature per riparazioni, ricambi auto, parti meccaniche e contenitori di olio e refrigeranti (nuovi ed esausti), di certo incompatibili con l’esercizio di un’attività saltuaria e non professionale.

Nelle vicinanze sono stati individuati anche diversi automezzi che, da successivi accertamenti, sono risultati in attesa di riparazioni. Per la natura “professionale” dell’attività e per l’assenza di ogni tipo di autorizzazione, le Fiamme Gialle hanno sequestrato i locali e l’annessa attrezzatura, deferendo all’Autorità Giudiziaria di Pordenone il titolare per le violazioni alle norme ambientali (D.Lgs. n. 152/2006), conseguenti alla inadeguata gestione dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni meccaniche.