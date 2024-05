Schianto mortale, addio a Chiara: aveva 26 anni

Nuova tragedia sulle strade della Destra Tagliamento. Intorno alle 21 sulla strada regionale 464 nel territorio comunale di Spilimbergo c’è stato un incidente con esito mortale che ha coinvolto due veicoli, una Toyota Yaris e un fuoristrada.

LA VITTIMA

Nell’impatto in via dei Ponti, purtroppo, ha perso la vita una giovane spilimberghese, classe 1998, Chiara Bassutti. I suoi profili social raccontano una ragazza che, dopo gli studi, era molto impegnata nel sociale con gli scout, ma anche per la vita della comunità in cui viveva. Chiara lavorava per passione come bartender e come consulente fiscale. Profondo il cordoglio in paese. Chiara era stata anche candidata come consigliere comunale. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione, la macchina su cui viaggiava la giovane, durante una curva, per cause al vaglio degli inquirenti, sarebbe finita per collidere in modo frontale con il mezzo che in quel momento stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. Sul secondo veicolo coinvolto nell’incidente viaggiava, a quanto si è potuto apprendere, una signora di Spilimbergo, classe 1951, che viaggiava assieme alla figlia disabile di 44 anni. La conducente della seconda automobile, a quanto si è appreso, sarebbe rimasta praticamente illesa, mentre la figlia che viaggiava con lei a bordo della macchina sarebbe rimasta leggermente ferita. Sul posto si sono precipitati immediatamente i soccorsi attivati dalla centrale della Sores. È stato attivato anche l’elisoccorso, oltre a due ambulanze di Sequals e Spilimbergo e un’automedica da Pordenone. Sul luogo dell’incidente pure i vigili del fuoco di Spilimbergo. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri della stazione di Castelnovo con il supporto di militari dell’Arma di Spilimbergo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA