Sequestro delle attrezzature dell'officina ad autoriparatore abusivo: la Gdf le regala ai vigili del fuoco

BASSANO - Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca di attrezzature meccaniche, emesso dalla Camera di Commercio berica, a seguito del sequestro amministrativo effettuato nel corso del mese di ottobre dell’anno 2020 nei confronti di un cittadino italiano che esercitava abusivamente, senza il possesso dei prescritti requisiti di legge, la professione di autoriparatore meccanico.

In particolare, l’operazione di servizio, avviata d’iniziativa dalle Fiamme Gialle bassanesi con un primo accesso ad un capannone industriale sito nel Comune di Mussolente, ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo una cospicua quantità di attrezzature meccaniche, costituita da ponti di sollevamento auto, macchine per il montaggio/smontaggio gomme ed altra varia strumentazione impiegata per l’esercizio di autoriparatore e di segnalare il trasgressore alla competente Camera di Commercio di Vicenza.

La consegna delle attrezzature ai pompieri

La citata Camera di Commercio, condividendo l’assunto investigativo, con accertamenti di polizia economico-finanziaria sul conto del cittadino italiano, ha concluso l’iter amministrativo con l’emissione in data 16/02/2021 di un provvedimento di confisca e la contestuale destinazione delle attrezzature mediante l'alienazione nelle forme e modalità ritenute opportune dei beni o di parte dei beni confiscati, nonché l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 5.164,57 euro.

La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca e la cessione a titolo gratuito, d’intesa con l’autorità amministrativa, di tutta l’attrezzatura meccanica a favore del comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, la quale potrà essere utilizzata per la manutenzione e la cura dei mezzi operativi e di soccorso del “115”. L’affidamento dell’attrezzatura confiscata ai vigili del fuoco, oltre che un passo importante contro l'abusivismo imprenditoriale che fa concorrenza sleale alle imprese in regola, rappresenta anche un segno concreto della collaborazione tra le Istituzioni statali.