Cani sbranano una donna, il momento del sequestro degli Amstaff

Giovedì 18 aprile una signora di 83 anni è stata azzannata in casa da cinque degli otto cani che teneva in un piccolo appartamento di via Alberto Riva Villasanta a Mortise (Padova). Il 23 aprile, i carabinieri della stazione di Padova Principale, unitamente alla Polizia provinciale hanno eseguito, su ordine del pubblico ministero Marco Brusegan il sequestro degli otto cani che sono stati accompagnati al canile sanitario di Rubano.