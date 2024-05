CITTADELLA (PADOVA) - Aveva commesso reati contro il patrimonio per otto anni in mezza provincia di Padova e per i quali era stato condannato, ma era ancora irreperibile. I carabinieri di Cittadella (Padova) hanno rintracciato e arrestato un 40enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dalla procura di Padova. L'uomo, portato nel carcere di Padova , deve scontare una pena di 6 anni ed 1 mese.