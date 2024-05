PADOVA - L’astrologa dei Vip, Giovanna De Toni di 66 anni, ieri davanti al giudice del Tribunale monocratico Vincenzo Santoro ha incassato una sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge”. La donna, difesa dall’avvocato Marco Destro, era finita a processo con l’accusa di atti persecutori contro i vicini di casa con l’aggravante dell’odio razziale. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a un anno e mezzo, mentre il legale Carlo Bermone in rappresentanza di 8 famiglie e 14 inquilini aveva chiesto un risarcimento danni di 30 mila euro.



IL PERSONAGGIO

L’imputata, da quasi 50 anni, si diletta nell’astrologia. Con il passare del tempo in città si è fatta un nome: centinaia di persone, più o meno famose, si sono rivolte a lei per conoscere il loro futuro. La sua casetta “I doni del cielo”, dove si diletta a leggere i pianeti e le stelle, era presente alla manifestazione “Il Naviglio”. Doveva essere installata anche ai Giardini dell’Arena, ma poi la pandemia ha fatto saltare l’iniziativa. Invalida al 75 per cento e beneficiaria del reddito di cittadinanza, vive in un alloggio Erp (edilizia pubblica residenziale) all’interno del complesso di case Ater di via Marghera. L’Ater a metà gennaio del 2021, attraverso una lettera raccomandata, ha offerto alla donna di cambiare alloggio. Due possibilità: una ad Altichiero e una in zona Santa Rita. L’astrologa ha sì espresso l’intenzione di traslocare, ma non in quei due quartieri restando così in Prato della Valle.



Nella penultima udienza ha raccontato in aula la sua versione dei fatti

«Da quando sono arrivata in via Marghera nel 2016 i vicini di casa mi hanno perseguitata. Subisco tutti i giorni insulti e minacce di morte. Sapendo della mia passione per l’astrologia mi chiamano strega. Gli uomini quando mi incrociano per la strada si toccano le parti intime, e le donne sputano a terra. Sui balconi hanno pure posizionato e acceso i lumini». Il suo legale, dopo la lettura della sentenza, ha dichiarato: «Abbiamo ristabilito la verità. Qui l’unica vittima è la mia assistita, che viene perseguitata solo per la sua attività di astrologa. È stata una vittoria importante dal punto di vista del diritto. A questo punto - ha concluso l’avvocato Destro - la controparte può fare appello ma solo in sede civile». L’astrologa invece al momento non ha voluto lasciare dichiarazioni. Solo all’uscita dall’aula, guardando un gruppetto di suoi vicini di casa presenti al dibattimento, ha esclamato: «Avete visto!».



GLI INQUILINI

Secondo quella che era l’accusa a partire dal 2019 l’astrologa ha minacciato e offeso i suoi vicini di casa, tempestandoli anche con centinaia di messaggini Whatsapp e telefonate a qualsiasi ora del giorno, rendendogli la vita un inferno. Più volte avrebbe anche chiamato le forze dell’ordine, dichiarando di essere vittima delle angherie di un gruppo di inquilini. In molti hanno raccontato ai carabinieri, di non volere uscire di casa per timore di incontrare l’astrologa.

La donna, in diverse occasioni, avrebbe anche intimorito una famiglia di origine marocchina, con frasi di stampo razzista, come «marocchini di m...» rivolte ai ragazzini mentre giocavano sul cortile del blocco di case popolari dietro allo stadio Appiani. «Ma che giustizia mai è questa?» hanno dichiarato i sette inquilini presenti in aula dopo la lettura della sentenza. Jacqueline, sposata con un cittadino marocchino e madre di cinque figli. «Quella donna - ha raccontato in lacrime - ha terrorizzato i miei bambini. Gli urlava marocchini di m...e li intimoriva. Per loro giocare in cortile era diventato un inferno». Silvia: «E adesso cosa possiamo fare? Lei ci ha reso la vita un incubo e poi ha detto un mucchio di bugie. Qui nessuno voleva farle fare un Tso. E tutte le volte che ha chiamato le forze di polizia? Avranno fatto almeno 150 interventi per niente. Senza contare i messaggini WhatsApp che ci ha spedito, sono centinaia». Il loro legale ha già annunciato che presenterà ricorso in Appello. Entro 90 giorni verranno pubblicate le motivazioni della sentenza.