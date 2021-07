Tentato omicidio a Piombino Dese. Lite furiosa con il vicino: prende un bastone e lo pesta a sangue

PIOMBINO DESE (PADOVA) - Tentato omicidio a Piombino Dese, nel Padovano, dove una lite fra due vicini è degenerata in una violenta rissa. Alla fine un uomo è stato arrestato e un altro è finito in ospedale con ferite alla testa e una frattura cranica. Non è in pericolo di vita.

Bastonato dal vicino

I fatti sono avvenuti alle 23 di mercoledì 21 luglio 2021. Salvatore Corda, un 65enne originario della provincia di Cagliari, pensionato, ha ingaggiato una furente lite, scaturita per futili motivi, con il vicino di casa, un 51enne rumeno. Il pensionato ad un certo punto ha afferrato un grosso bastone di legno e ha cominciato a colpire la vittima ripetutamente, alla testa e al corpo. L'anziano, dopo l'arresto, è stato portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.