Nel cuore di una delle sfide più grandi che l'umanità abbia mai affrontato, l'OMS lancia un allarme sul rischio di una nuova pandemia, denominata "Malattia X". In un'intervista esclusiva con Il Resto del Carlino, la rinomata virologa Ilaria Capua, con un'esperienza di sette anni alla guida del One Health Center in Florida e attualmente docente presso la John Hopkins University di Bologna, condivide la sua visione sulla inevitabile ciclicità delle pandemie. Malattia X, cosa è e perché allarma l'Oms. Il nuovo virus (secondo gli esperti) potrebbe provocare un'altra pandemia