CITTADELLA (PADOVA) - Per qualche tempo gli automobilisti si erano illusi. Altri avevano pensato alle nuove norme che il codice della strada prevede per gli autovelox, ma non è ancora entrato in vigore. Dai due supporti erano infatti stati tolti gli auovelox lungo le due corsie di via Cristoforo Colombo a Cittadella, sulla strada provinciale 47 Valsugana, con limite dei 70 chilometri orari e migliaia di mezzi in transito nelle 24 ore. Come conferma il comando della Polizia locale, i rilevatori della velocità non sono stati rimossi in maniera permanente ma solo per effettuare lavori di manutenzione straordinaria. Tanto che da martedì sono ritornati in funzione.

Gli autovelox in zona

Il tratto di strada interessato è uno dei primi nei quali sono stati posizionati dei rilevatori di velocità. Il limite era di 90 orari, poi è stato diminuito a 70. Nella città murata sono in funzione sei dispositivi, cinque attivi sempre e uno solo in presenza degli agenti. Si tratta dei due sulla 47, mentre un terzo, sempre su via Colombo in direzione nord sulla discesa del cavalcavia, è stato tolto definitivamente. Tre autovelox sono sulla Vicenza-Treviso, la 53 Postumia. Due sono nella corsia in direzione ovest, verso Treviso: uno sotto al cavalcavia della rotonda di Borgo Bassano, l'altro al termine della discesa del cavalcavia ferroviario. Il terzo è sulla corsia opposta all'incrocio con via Zucca. C'è poi il sistema di rilevamento all'incrocio tra via Postumia di Ponente, Strada Provinciale 24, con la secondaria via Monsignor Aldo Pesavento. Intersezione pericolosissima regolata da un semaforo. Le sanzioni in questo caso possono essere elevate solo in presenza della Polizia locale. Gli agenti hanno in dotazione anche il dispositivo Trucam, ossia un video telelaser che riprende il veicolo sia in avanzamento che in allontanamento.

La novità

Sempre in tema di autovelox, è ritornato operativo quello installato sempre sulla 53 Postumia a Campagnalta di San Martino di Lupari nella corsia diretta ad ovest. Lo conferma il sindaco Nivo Fior. «Alle 17,30 di martedì l'azienda incaricata del ripristino ha comunicato il funzionamento». Il dispositivo è stato oggetto delle attenzioni di un emulo di Fleximan. Un fatto gravissimo perchè è stato distrutto volontariamente tra il 9 e il 10 marzo scorso, alle 5 del mattino. Era domenica. San Martino di Lupari non rientra nel Distretto Pd1A. Il 22 gennaio era stato abbattuto il velox in via Piovego a Villa del Conte gestito dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese: è ritornato in funzione. Per quanto riguarda i dispositivi presenti nei dieci0 Comuni del Distretto del quale Cittadella è capofila, basta collegarsi al sito www.distrettopl.pd1a.it dov'è indicata la dislocazione precisa delle "postazioni attive".