GIACCIANO CON BARUCHELLA (ROVIGO) - Le piazze di Baruchella imbrattate nella notte con fazzoletti di carta. Indignati i cittadini, che sperano che il colpevole venga presto individuato e multato, dato che sono presenti diverse telecamere di video sorveglianza, che potrebbero aver ripreso l'autore. Gli avvistamenti non hanno permesso ancora di individuare l'automobilista che sfrecciando getta dal finestrino la quantità di fazzolettini. Piazza Libertà, davanti alla chiesa e piazza Marconi, davanti al municipio, sono state già ripulite più volte, dato che gli episodi vandalici si ripetono da qualche mese e pare siano legati all'installazione dell'autovelox.

Il dispositivo di rilevamento della velocità è stato posizionato la prima volta ad aprile del 2023 ed è stato abbattuto due volte prima dell'ultima nuova installazione a gennaio. Più che un paese che piange, l'immagine è quella di centro storico imbrattato e sporco. Gli esercenti dei bar e dei negozi del centro sono costretti a provvedere loro stessi a cercare di riportare ordine e pulizia rimediando ai danni del vandalo che colpisce non solo di notte ma anche durante il giorno. Nonostante siano molti i cittadini contrari all'autovelox, non viene in alcun modo giustificato questo gesto in un paese che già combatte e paga caro l'abbandono dei rifiuti a ridosso della Transpolesana come nelle campagne.