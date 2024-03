BOSARO - Trentatré ricorsi presentati, solo 7 accolti. Sono i numeri forniti dall'Amministrazione comunale di Bosaro, riguardo al tanto discusso autovelox posizionato sulla Statale 16. L'apparecchio è attualmente fuori uso dopo i due attacchi subiti da vandali armati di flessibile. A riaccendere i riflettori sul tema della velocità è stato il sindaco Daniele Panella. Il primo cittadino è intervenuto per commentare alcune notizie riguardanti i ricorsi presentati alle infrazioni contestate dai Comuni di Bosaro e Giacciano con Baruchella. Per il sindaco Panella, «c’è chi butta benzina sul fuoco delle polemiche, tra proteste e vandalismi, vantando alte percentuali di accoglimento delle opposizioni alle contravvenzioni. Alcuni organi di stampa riportano in ‘migliaia’ i ricorsi proposti dai cittadini multati con percentuali di accoglimento dell’80%. Spiace deludere chi, con volontà di condizionare le decisioni di una pubblica amministrazione, diffonde dati a caso. Non discuto la situazione generale prospettata sulla stampa ma, di certo, non è la situazione del Comune di Bosaro dove i ricorsi presentati sono stati in totale 33, di cui solo 7 accolti».



PERICOLOSE VIOLAZIONI

Il primo cittadino di Bosaro s'interroga: «Di che cosa stiamo parlando? Dove sono le ‘migliaia’ di ricorsi di cui si favoleggia? A quali logiche rispondono le pressioni che stanno riversandosi sul consiglio comunale?» Poi aggiunge: «La realtà, piaccia o non piaccia, è che il nostro rilevatore di velocità ha messo in luce una diffusa situazione di pesante e reiterata elusione dei limiti di velocità prescritti sulla Statale 16. Negli anni si sono ripetute pericolose violazioni alla sicurezza: era necessaria una tutela della vita umana, in presenza di un volume di traffico medio di oltre 22mila veicoli al giorno, in una delle strade più trafficate della provincia di Rovigo».



DUE ATTACCHI IN DUE MESI

Il dispositivo di Bosaro, entrato in funzione sulla statale 16 il 24 gennaio 2023, è stato messo fuori causa per due volte dai vandali nel giro di pochi mesi. In queste settimane proseguono i lavori, ma ancora non è stata comunicata la data in cui l'apparecchio tornerà attivo. I danneggiamenti risalgono allo scorso anno e sono avvenuti a distanza di sessanta giorni, il 20 maggio e il 20 luglio. Contestato dagli automobilisti e dai pendolari, lo strumento pizzica i veicoli che non rispettano i limiti in direzione Rovigo, in un tratto stradale in cui vige il limite dei 50 chilometri all'ora.