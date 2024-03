ADRIA (ROVIGO) - Gli autovelox di palazzo Tassoni continuano a "produrre" denaro per le casse comunali. Ancora numeri importanti sul fronte delle multe in città. Nel mese di gennaio la Polizia Locale ha notificato sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada per 132.000 euro. Considerando la possibilità per gli automobilisti con il piede pesante di pagare entro cinque giorni, in forma ridotta, le sanzioni accertate si attestano a 113.383 euro: 65.923 euro per superamento dei limiti di velocità e 47.459 per la mancata segnalazione di colui che era alla guida del mezzo. Tale somma deriva dalla differenza tra il totale degli importi delle sanzioni elevate notificate ed il totale del minore incasso, dovuto al pagamento delle stesse entro cinque giorni, beneficiando della riduzione del 30 per cento, pari a 18.617 euro.



Ancora una volta, dunque, gli apparecchi installati sul territorio adriese si rivelano bollenti e i misuratori fissi di velocità, installati per placare gli spiriti di chi ama andare troppo veloce, continuano a dimostrarsi dei "bancomat" per l'Amministrazione comunale. I numeri di questo inizio 2024 sono ancora comunque lontani dal record registrato nel marzo dello scorso anno, quando era stata toccata la cifra record di 251.494,18 euro poi ridotta a 214.666,46 euro, grazie ai "famosi" pagamenti entro cinque giorni.



Autovelox dei record

A fare la parte del leone gli autovelox, le quattro postazioni fisse, una per ogni senso di marcia, presenti sulla strada provinciale 45, Adria-Loreo, e lungo la Sr 516 "Piovese" Adria-Cavarzere. Tre dei quattro dispositivi fissi per il controllo della velocità di macchione e camion sono stati cantierate sotto l'amministrazione Barbierato. Uno di questi apparecchi è presente quasi all'altezza di località Passetto, dopo esiste un grosso problema di viabilità causato dalla nuova rampa ideata dall'amministrazione Barbierato e avversata sin dalla sua prima ipotesi progettuale dai residenti. Qualche giorno prima della chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio, l'ora ex-sindaco aveva annunciato che un nuovo progetto per migliorare la viabilità in zona Passetto era già stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche.



Multe e spese di notifica



Chi viene colto a superare i limiti di velocità deve affrontare anche le spese dell'atto. Il Comune di Adria ha stabilito, in questi giorni, la quota relativa alle spese di notifica, da porre a carico di ciascun colpevole di infrazione e da indicare su ogni singolo atto, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale. I costi riguardano, in particolare, le spese dei vari documenti relativi all'attività di recupero insoluti per infrazioni al Codice della strada di anni precedenti e non ancora riscosse. I solleciti pre-ruolo e i solleciti post-ingiunzione di pagamento avranno un costo di 3 euro. Sarà di 23 euro, invece, il costo delle ingiunzioni di pagamento mentre i preavvisi di fermo amministrativo incideranno per 18 euro.



Restando sempre in tema viabilità, in corso Garibaldi, è stata prorogata, fino al 31 maggio, la disciplina di divieto di sosta con rimozione forzata nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana del quartiere Canareggio. Il divieto, valevole per tutta la giornata, riguarda i posti auto dall'intersezione del corso con via Bocchi fino all'intersezione con via da Vinci, lato sud, civici pari. La precedente ordinanza della Polizia locale scadeva il 16 marzo.