ADRIA - Un emulo di Fleximan anche ad Adria? Nella notte tra lunedì e martedì, è stato infatti danneggiato il velobox di via Curicchi, poco prima dell'ingresso nell'abitato di Bottrighe. Amara sorpresa ieri mattina per il personale della Polizia locale che ha trovato lesionata la colonnina arancione predisposta per ospitare un autovelox mobile per la rilevazione automatica della velocità. Le indagini sono state affidate alla Polizia locale. Per il primo cittadino Massimo Barbujani: «E' presto per dire se si sia trattato di un atto vandalico o di un incidente, dal momento che in zona ieri c'era una fitta nebbia, ma la struttura sarà sistemata nelle prossime ore».