Autovelox di Treviso e multe, il giudice di pace Mariateresa Nugnes: «Ho fatto annullare la prima sanzione, continuerò ad accogliere i ricorsi»

TREVISO - Autovelox e sanzioni, il giudice di pace Mariateresa Nugnes: «Ho fatto annullare la prima multa e continuerò ad accogliere i ricorsi». Il primo annullamento di una sanzione fatta per il superamento del limite di velocità dell'autovelox di Treviso risale al giugno del 2021. «Tutte le sanzioni fatte poi, alle persone che si sono rivolte a me, sono state annullate - sottolinea Nugnes dallo studio Capraro -. La mia linea è sempre la stessa, accoglimento dei ricorsi che chiedono l'annullamento delle sanzioni. Il Comune di Treviso deve giustamente acquisire le giuste garanzie per far sì che la strada sia tranquilla e sicura per tutti gli utenti e vedrà da solo cosa deciderà.

E' essenziale tutelare tutti i cittadini che sono per la strada e quindi il Comune saprà sicuramente adattare le misure più opportune». (intervista di Paolo Calia, video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche)