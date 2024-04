Due auto rimaste sui binari al passaggio a livello: sfiorata la tragedia

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Tragedia evitata domenica poco dopo le 16,30 al passaggio a livello in via Longhena, in località Ai Gai, a San Vendemiano. Due auto sono rimaste intrappolate dentro i binari, mentre le sbarre del passaggio a livello si erano abbassate. Una ferma a un passo dalle rotaie. L’altra, invece, è stata centrata sul tettuccio dalla traversa che si stava abbassando. E tutto mentre arrivava il treno. Si è gelato il sangue ai tantissimi automobilisti che erano in coda, fermi per lasciar passare i ciclisti impegnati nel 13.mo giro di primavera, gara internazionale della categoria juniores, che ha visto centinaia di partecipanti. «Le auto erano in coda già dalla rotonda prima del passaggio a livello. C’era una confusione enorme, anche perchè i ciclisti hanno invaso la strada - attacca il titolare di Sultan kebab - Ad un certo punto ho visto le auto che cercavano di guadagnare il passaggio a livello, proprio mentre si stavano abbassando le sbarre. Tre sono riuscite a passare per un soffio. Ma per due non c’è stato nulla da fare. Una ha riportato una bella botta sul tettuccio ed è rimasta incastrata a metà. Peggio è andata all’altra che era proprio sui binari, bloccata. Non poteva tornare indietro nè andare avanti visto che entrambe le sbarre si erano ormai abbassate». Al racconto del titolare del Kebab si unisce quello dei titolari del bar Mocambo. «È stata una scena agghiacciante. Ci aspettavamo di vedere l’auto stritolata» dicono.

L’ALLARME

Scatta l’allarme e sul posto interviene la polizia mentre la Polfer invia l’allerta al macchinista del treno che dovrebbe attraversare a tutta velocità l’incrocio. Per fortuna, gli agenti riescono a rallentare la marcia del convoglio ferroviario. «Quando ho visto cosa stava succedendo mi sono precipitato fuori dal negozio è ho cominciato a urlare. Tre automobilisti hanno sgommato per cercare di uscire dalla trappola. Ma due sono rimasti proprio in mezzo al passaggio a livello. Ho sentito il fischio del treno.

E mi è corso un brivido lungo la schiena. Poteva essere una tragedia».

LE INDAGINI

Cosa sia realmente successo è al vaglio della polizia. Gli agenti dovranno ricostruire se si è trattato della bravata di alcuni furbetti che, stanchi di stare in coda, hanno cercato di passare anche se il semaforo segnava rosso e non avrebbero potuto. Dovranno risalire ai nominativi di tutti e cinque i conducenti. Perchè i due che sono rimasti intrappolati tra le sbarre sono già stati pesantemente multati. Avrebbero potuto causare il deragliamento del treno e una tragedia immane.