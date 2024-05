Strada chiusa a Treviso, al via i lavori di risanamento del sottopasso di via Sarpi

TREVISO - Lavori sul sottopasso di via Sarpi al via, da oggi, 13 maggio, chiusa la strada. Sono iniziati questa mattina i lavori di risanamento del sottopasso ferroviario che consisteranno nella demolizione integrale della pavimentazione stradale e nel riporto “a nudo” delle strutture in conglomerato cementizio al fine di impermeabilizzare le pareti e le solette delle rampe del sottopasso. Al termine dei lavori verrà ripristinata la pavimentazione stradale e la segnaletica. La durata dei lavori complessiva da contratto è stimata in 165 giorni e in tale periodo sarà interdetto sia per i mezzi, sia per i pedoni.