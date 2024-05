ASOLO (TREVISO) - Maltempo ad Asolo, forte pioggia nella mattinata e nel primo pomeriggio di oggi, 21 maggio. In via Sega, strada principale della frazione di Villa d'Asolo, l'acqua ha trasformato la strada in un fiume. Elevata la preoccupazione tra i residenti che escono di casa per vedere com'è la situazione. (video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche)