Autovelox, una legge che renda "omologati" tutti gli apparecchi e salvi le multe: la richiesta del sindaco Conte al ministro Salvini

TREVISO - Una legge che renda "omologati" tutti gli autovelox italiani, mettendo così al riparo le multe fatte per eccesso di velocità dai ricorsi che potrebbero annullarle. È quello che martedì Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto, chiederà al Ministero delle Infrastrutture in un'attesissima video-conferenza. E quello del Governo dovrà essere un intervento urgente, fatto in tempi velocissimi. I comuni italiani sono infatti spaventati dalla prospettiva che le multe fatte con gli autovelox vengano tutte annullate perché le macchinette utilizzate per rilevare la velocità delle auto non sono mai state "omologate". A rendere possibile e concreto questo scenario, che significherebbe azzoppare i bilanci comunali togliendo entrate fondamentali per coprire la quasi totalità delle spese destinate alla manutenzione delle strade, è una sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la multa presa da un trevigiano mentre sfrecciava a 97 chilometri orari in tangenziale infrangendo così il limite dei 90. Un sassolino che rischia di trasformarsi in una valanga. In Veneto i comuni incassano circa 50 milioni di euro ogni anno dalle multe per eccesso di velocità fatte con l'autovelox, il comune di Treviso da solo più o meno sei. Toglierli aprirebbe una voragine non da poco nei conti.