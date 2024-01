SANTO STEFANO - L'emulazione è tra le piste più accreditate dagli inquirenti per far luce sul colpo sicuro, andato a segno a Santo Stefano, ai danni dell'autovelox di via Udine: il sedicesimo caso in Veneto, il secondo nel Bellunese, dopo quello sul Passo Giau. Ieri mattina i carabinieri hanno effettuato i rilievi, non escludendo alcuna pista, anche se quella maggiormente accreditata in queste ore è che l'autore (o gli autori) sia qualcuno che voglia imitare Fleximan, il "giustiziere" degli autovelox, le cui azioni ormai si stanno ripetendo nel nord Italia.

IL CONTESTO

Il gesto pare essersi svolto nel silenzio più totale e lontano da occhi indiscreti. Al momento, nel fascicolo a carico di ignoti, che hanno agito stavolta senza far ricorso al flessibile, non risulta alcuna deposizione di testimonianze. Il disappunto suscitato dal gesto vandalico, che ha divelto il contenitore blu, mai usato per posizionare l'autovelox, coinvolge diversi aspetti. La prima reazione è stata sulla scelta della cabina. Tra tutte quelle presenti lungo la strada interregionale 355 Val Degano, l'ignoto sabotatore ha agito su quella posizionata nel centro del paese, a pochissimi passi dal luogo del drammatico incidente dello scorso luglio, quando l'Audi nera, guidata a forte velocità, ha centrato alle spalle la famiglia di Favaro Veneto, uccidendo il piccolo Mattia Antoniello, di due anni, suo papà Marco di 47 e la nonna materna Maria Grazia Zuin di 64, che stavano camminando sul marciapiede. Il box, inoltre, è stato posizionato otto anni fa, non a caso, vicino al quartiere scolastico che accoglie gli alunni di tutte le scuole, dalla prima elementare all'ultima classe delle superiori.

IN VISTA

La zona, pur essendo circondata da edifici e visibile da abitazioni private, è però priva di telecamere e questo rende più difficoltoso risalire all'autore. Il ricorso al misuratore di velocità, con conseguenti contravvenzioni, sta dividendo l'opinione pubblica, tra chi ritiene questa strategia un deterrente e chi lo considera soltanto uno strumento per far cassa e rimpinguare i magri bilanci. Resta il problema dell'alta velocità lungo la 355 Val Degano, soprattutto nei paesi e nelle borgate attraversati dai rettilinei. Le folli corse hanno già seminato dolore in più occasioni. I mezzi, tanto leggeri quanto pesanti, sfrecciano di notte e al mattino presto, facendo tremare le finestre. Così una buona parte di cittadini chiede che il box sia riposizionato, dotato effettivamente di autovelox, magari sempre attivo, con conseguenti multe e decurtazioni di punti sulla patente più pesanti.