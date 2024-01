Fleximan arriva anche a La Spezia: nella notte abbattuti due autovelox ( installati di recente)

Il fenomeno «Fleximan» arriva anche sulle strade della provincia di La Spezia. La scorsa notte due autovelox installati di recente nel territorio di Vezzano Ligure sono stati divelti da ignoti.

«Questi non sono atti vandalici, sono atti delinquenziali, e andremo fino in fondo per individuare le responsabilità», ha detto il sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni. La Polizia Locale sta acquisendo i filmati di videosorveglianza anche dei comuni limitrofi per risalire all'autore o agli autori del gesto. I due velox danneggiati fanno parte di un pacchetto di undici rilevatori di velocità che il Comune ha acquistato per la successiva installazione. Secondo un report della Municipale presentato negli scorsi giorni, sono stati 41 gli incidenti stradali rilevati nel 2023, in crescita rispetto all'anno precedente, nei territori di Bolano e Vezzano Ligure «con un'altissima percentuale di sinistri con feriti gravi».