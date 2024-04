Meloni: «Scrivete Giorgia e cambiamo l'Europa. Sinistra all'opposizione come in Italia». Comizio a Pescara di 73 minuti

Il colpo di teatro arriva solo alla fine: perché la candidatura in tutte le circoscrizioni era oramai più che scontata ma lei chiede anche di scrivere sulla scheda «solo Giorgia, il mio nome di battesimo» perché «io sarò sempre e solo una di voi, una del popolo». Lo dice Giorgia Meloni dopo quasi un'ora di comizio, tra una battuta e l'altra pure sulle sue condizioni, «sull'ottovolante» per gli otoliti. Lanciando non solo la campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le europee ma anche la sfida a pesare il suo consenso personale, dopo un anno e mezzo alla guida del governo.

Meloni: Vogliamo mandare la sinistra all'opposizione anche in Europa