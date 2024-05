Ex vigilessa trentenne uccisa da un colpo d'arma da fuoco in commissariato a Bologna: a sparare un collega

Tragedia nel bolognese. Una donna di 33 anni è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratterebbe di un'ex vigilessa, in passato in servizio al comando dell'Unione dei comuni.

A sparare un ex collega della donna, anche lui vigile. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Luca Sacchi, l'omicidio: dalla pista dello spaccio al ruolo della fidanzata Anastasia. Cosa successe nel 2019

La vicenda

Secondo quanto riportato da "la Repubblica", a sparare nella sede della polizia locale alla Casa gialla in via Goldoni sarebbe stato l'ex comandante Giampiero Gualandi. L'uomo, 57 anni, avrebbe ucciso l'ex collega con la pistola d'ordinanza, per poi farsi arrestare senza opporre resistenza. Per la donna, 33 anni, in servizio a Sala Bolognese e in passato al comando dell'Unione dei Comuni di Terre d'acqua, non c’è stato nulla da fare. Sconosciute ancora le cause del delitto. Tra le ipotesi, la fine di una relazione sentimentale tra la vittima e l'assassino. Non chiaro al momento se il colpo sia partito intenzionalmente o durante una colluttazione.