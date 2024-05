Allegri, cosa ha fatto in finale di Coppa Italia? Le proteste e il litigio con un giornalista. Ora rischia l'esonero

Un'escalation, sia di nervosismo che di conseguenze per Massimiliano Allegri che ha dato spettacolo nella finale di Coppa Italia. L'allenatore ha fatto passare in secondo piano la vittoria del trofeo con l'Atalanta grazie al suo atteggiamento sopra le righe sin dagli ultimi minuti di partita. La giacca tolta, la cravatta lanciata e la camicia sbottonata prima di chiamare a gran voce il designatore degli arbitri Rocchi per poi passare al siparietto con Giuntoli dopo il triplice fischio.

La folle serata di Massimiliano Allegri.

Allegri verso l'esonero, la Juventus valuta la situazione: il tecnico potrebbe pagare la sfuriata in finale di Coppa Italia

Cosa ha fatto Allegri

Nel pieno recupero della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri ha protestato vistosamente per un fallo in area su Danilo. Il tecnico bianconero è andato a protestare a gran voce con il quarto uomo Marini affrontato faccia a faccia dopo essersi tolto la giacca. L'arbitro Maresca, dopo aver visto la scena, ha espulso il tecnico che ha lanciato la cravatta e si è sbottonato la camicia mentre si dirigeva negli spogliatoi. Durante tutto questo, poi, ha chiamato a gran voce Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri italiani.

Nel post partita, Allegri è stato protagonista anche di un siparietto con il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. Le telecamere erano andate sopra il gruppo bianconero che festeggiava la vittoria del titolo e hanno ripreso l'allenatore mentre si allontanava proprio dall'ex dirigente del Napoli allontanandolo con la mano. Un gesto che non è passato inosservato e ha fatto pensare ad attriti tra i due.

Infine, ha fatto discutere l'atteggiamento avuto nei confronti di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, che ha parlato dell'aggressione verbale accaduta nella pancia dello stadio poco prima della conferenza stampa. Allegri avrebbe insultato il giornalista accusandolo di non scrivere la verità, ma di assecondare le richieste della società. Alle richieste di questo di mantenere la calma, Allegri lo ha spintonato e strattonato affermando di sapere dove aspettarlo e minacciandolo che gli avrebbe strappato entrambe le orecchie oltre che lo avrebbe picchiato «sul muso».

Tramite i suoi legali, però, Allegri ha fatto chiarezza sulla situazione: «Con riferimento alle affermazioni - riportate su alcuni organi di stampa - del Direttore di Tutto Sport Dr. Guido Vaciago secondo il quale Massimiliano Allegri, al termine della finale di Coppa Italia Atalanta / Juventus di ieri sera 15 Maggio 2024, avrebbe tenuto nei suoi confronti un comportamento altamente offensivo oltrechè minaccioso giungendo financo a spingerlo e strattonarlo, il mio assistito nega integralmente questa ricostruzione dei fatti e intende precisare di aver semplicemente avuto un acceso alterco verbale col Direttore, dovuto alla concitazione del momento, nel corso del quale entrambi loro si sono vicendevolmente insultati ad alta voce. Nessuno spintone, nessuno strattone e né, tanto meno, nessuna minaccia all'indirizzo del Direttore - prosegue la nota - Qualunque diversa ricostruzione e/o descrizione dei fatti è falsa e si apprezza, puramente e semplicemente, per finalità malcelate, pretestuose ed infondate. Tanto si doveva per amor di verità».

Le ripercussioni

Questo atteggiamento non è piaciuto alla Juventus che ha deciso di prendere in mano la situazione. Secondo Sky Sport, infatti, i dirigenti della società stanno valutando se interrompere in anticipo il contratto del tecnico che ha avuto un atteggiamento esgaerato, Possibile esonero, quindi, per Allegri che ha riportato la squadra in Champions. È possibile che un incontro tra il tecnico e la società per discutere del futuro avvenga molto prima.