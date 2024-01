Perseguitato da multe errate del velox: nove multe in due mesi da un Comune dove non è mai stato. Tutta colpa di una lettera

​PORTO TOLLE - Da novembre ad oggi n ove multe per eccesso di velocità, per un ammontare di circa seicento euro. Peccato che la sua auto non sia mai transitata davanti a quel velox che si trova sulla Provinciale della Val Tidone , provincia di Pavia, non fosse altro perché vive nel Delta del Po , a ben 314 km dal punto “ incriminato ” .

VICENDA KAFKIANA

La storia è quella di Giuseppe Motta e a raccontarla è il figlio Angelo . O riginari di Scardovari , ma residenti a Porto Viro, da novembre stanno vivendo un incubo fatto di contestazioni per eccesso di velocità che ciclicamente arrivano , indirizzate all’ignaro genitore, e sono costr etti ad ad impugnarle per farle annullare. Il figlio fin da subito si è attivato per avvisare dell’errore la P olizia provinciale senza, a quanto pare, nessun risultato fino ad ora . P er questo ha deciso di rivolgersi al Prefetto per segnalare il disagio che sta vivendo tutta la famiglia a causa di questa inspiegabile “svista”. Sì perché, se il pensiero iniziale era andato ad un furto di targa, dal racconto di Angelo Motta emerge un quadro diverso , che riconduce il tutto ad un più banale errore umano , che molto probabilmente avviene in fase di accertamento: « Viene confusa la ‘ P ’ dell’auto del trasgressore con una ‘ R ’ che è invece presente nell’auto di mio padre. Un errore di lettura fatto prontamente presente con tanto di foto, non capisco come possano vedere una stanghetta che non c’è » .

VESSAZIONE