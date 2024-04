Sagre e feste paesane, a Cittadella scatta la stretta su alcol e musica

CITTADELLA (PADOVA) - Divertirsi e fare festa, nel rispetto di tutti i cittadini, ed in sicurezza a cominciare da quella stradale. Una ordinanza del sindaco di Cittadella Luca Pierobon definisce per sagre e feste paesane che si svolgono nel territorio comunale, gli orari della somministrazione di bevande, con una stretta per quanto riguarda quelle alcoliche, e della diffusione sonora.



GIRO DI VITE

Dal 1 giugno fino al 15 settembre, per sagre, feste patronali e paesane, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dovrà terminare all'1 di tutti i giorni e per le bevande non alcoliche alle 2.

I pubblici esercizi situati a meno di 500 metri dalle aree di svolgimento degli eventi, dovranno terminare la somministrazione e vendita di bevande alcoliche all'1 dei giorni di svolgimento delle manifestazioni al fine di non creare possibili situazioni di concorrenza sleale e contenere eventuali abusi di alcolici da parte degli avventori. Tale termine non vale nel caso in cui le manifestazioni abbiano ottenuto un'apposita autorizzazione in deroga. Sono espressamente fatte salve le deroghe per le programmate manifestazioni aventi carattere di macro evento, o altri eventi o manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, con apposito e specifico provvedimento, su richiesta degli organizzatori. Norme anche per la diffusione sonora. Dovrà terminare alle 00,30 nelle notti tra la domenica ed il lunedì, tra il lunedì ed il martedì, tra il martedì ed il mercoledì, tra il mercoledì ed il giovedì e tra il giovedì ed il venerdì ed all'1 nelle notti tra il venerdì ed il sabato e tra il sabato e la domenica.



LE DISPOSIZIONI

L'inosservanza delle disposizioni riguardanti la somministrazione è punita ai sensi del articolo 650 del Codice Penale, ossia, Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Chi invece supera l'orario stabilito per la musica è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 2mila euro ad un massimo di 20mila euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta di 4mila euro, se il pagamento avviene entro 60 giorni della contestazione dell'illecito (si aggiungono le spese di procedimento). «C'è l'esigenza di garantire, durante la stagione estiva caratterizzata da tradizionali sagre e feste, il diritto al riposo nelle ore notturne, di tutelare la quiete pubblica e l'ordine e la sicurezza, che, in mancanza di una disciplina organica, potrebbero essere pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli verso i pubblici esercizi e le altre attività - spiega il primo cittadino -. Va considerato per il centro storico anche la particolare conformazione con vie strette nelle quali lo schiamazzo in orari notturni diventa un disturbo».



LA SICUREZZA

Non secondari anche gli aspetti relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica. Sempre Pierobon: «Negli anni scorsi durante lo svolgimento di alcune delle sagre delle frazioni di Cittadella si sono riscontrati problemi legati al disturbo della quiete pubblica a causa di esagerati schiamazzi e anche qualche problema di ordine pubblico a causa di piccoli gruppi di giovani facinorosi che hanno richiesto anche alcuni interventi da parte delle forze dell'ordine. Il provvedimento agisce in via preventiva essendo chiare le disposizioni e diventa uno strumento di maggior tutela per gli operatori». Ovviamente valgono sempre il buonsenso e la giusta misura, ma chi se ne infischia ora rischia grosso.