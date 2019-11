Gruppo Safilo, vendite in aumento a 708 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIALIPADOVA Safilo continua a crescere anche in settembre e la Borsa approva: + 2,42%. Il nuovo piano industriale -+di gruppo verrà presentato l'11 dicembre. Il gruppo degli occhiali controllato dal fondo Hal ha approvato i conti dei primi nove mesi dell'anno: le vendite nette delle attività in continuità raggiungono 708,7 milioni, + 5,2% (+ 2,7% a cambi costanti, 212 milioni nel terzo trimestre, + 2,2%), con i ricavi wholesale1 in crescita del 6,4% (+ 3,7%) e le vendite totali a 734,3 milioni (+ 2,9%); l'ebitda delle attività in...