Consorzio Docg: Bortolomiol sfiduciata, Adami verso la presidenza

fuori dal consiglio di amministrazione della Docg Conegliano Valdobbiadene: e la sorpresa è servita. Non viene rinnovata la fiducia alla presidente uscente, campioni di preferenze i rampolli delle cantine più grandi (Leonardo Moretti Polegato in testa) ma per la presidenza si pensa ad uno dei volti storici del, Franco Adami, che potrebbe tornare in sella dopo il doppio mandato dal 2002 al 2008. La tranquillità e la coesione erano dunque solo apparenti, o una percezione appannaggio dell'establishment. Alla fine il mondo della Docg trevigiana ha voluto dare un chiaro segnale di discontinuità non tanto non rinnovando la presidenza, ma non consentendo ad Elvira Bortolomiol di sedere in cda. E a cecchinarla sono stati proprio i suoi, gli imbottigliatori, che hanno fatto convergere il voto sulle cantine più importanti (dal punto di vista del fatturato) della Docg.AMAREZZAC'è come prevedibile una punta di amarezza nella voce della presidente uscente. «Ero convinta di avere compattato la Docg. Forse, anziché portare il bilancio a pareggio e dare attuazione a tutti gli obiettivi del mandato, avrei dovuto fare più campagna elettorale». La sorpresa però si ferma alla soglia dell'assemblea. Perché invece da parte di alcune categorie (viticoltori e gli stessi imbottigliatori) la voglia di cambiare c'era. E si muoverà, è probabile, secondo il detto verdiano: torniamo all'antico e sarà un progresso. In questo caso l'antico potrebbe essere Franco Adami, pronto a tornare alla guida del Consorzio dopo 16 anni. In ogni caso il nome sarà scelto tra gli eletti nelle diverse categorie. Per gli imbottigliatori siederanno in cda Leonardo Moretti Polegato, Villa Sandi Spa (6663 voti); Loris Vazzoler, Santa Margherita Spa (5747 voti); Gianfranco Zanon, Valdo Spumanti (5741 voti); Luigi Gava, La Marca Vini e Spumanti S.c.a. (5473 voti); Filippo Polegato, A.C. Srl Astoria Vini (5359 voti); Giovanni Gava, Cantine Riunite & Civ. S.c.a. (5018 voti). Tra i Vinificatori Stefano Gava, Cantina Produttori Valdobbiadene Sac. (9574 voti); Giuseppe Collatuzzo, Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto (7692 voti); Gianluca Frassinelli, Frassinelli Gianluca (6640 voti); Ivo Nardi, Perlage Srl (6540 voti); Piero De Faveri, Cantina Colli del Soligo Soc. Coop. (5929 voti). Tra i viticoltori Franco Adami, Adriano Adami Az. Agr. S.S. (3820 voti); Cinzia Sommariva, Sommariva Soc. Agr. Palazzo Rosso (2904 voti); Elena Moschetta, Biancavigna S.S. Soc. Agr. (1971 voti); Lodovico Giustiniani, Borgoluce Soc. Agr. S.S. (1907 voti). I membri del collegio sindacale: presidente Giuseppe Fiabane, sindaci effettivi Franco Olivetti e Valerio Fuson, supplenti Michele Dufour e Simone Gasparetto. Probiviri: Lorenzo Botteon, Vasco Boatto, Stefano Zanchetta.DISPONIBILEEntro una decina di giorni dovrebbe riunirsi il nuovo cda per decidere la presidenza. Ma le indicazioni emerse dall'assemblea di mercoledì vanno nella direzione di Franco Adami, che ha fatto sapere di essere disponibile a tornare alla guida della Denominazione.