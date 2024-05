Padova. Gli occhiali di David Beckham in licenza perpetua a Safilo, firmato l'accordo

PADOVA - Il gruppo Safilo ha firmato un accordo di licenza perpetua con Authentic Brands Group (Authentic) per Eyewear by David Beckham, che sostituisce il precedente contratto in scadenza a fine 2030.

La collezione occhiali di David Beckham

Dopo l'annuncio nel 2019, nel 2020 David Beckham ha lanciato la sua prima collezione Eyewear collaborando con il team di designer di Safilo per dar vita a una proposta completa di occhiali da sole e montature da vista. Le collezioni, primavera/estate e autunno/inverno, sono realizzate con artigianalità, materiali di alta qualità, design elegante e dettagli distintivi. «Abbiamo iniziato il 2024 - commenta l'ad di Safilo Angelo Trocchia - con novità importanti per il nostro portafoglio in licenza, con il rinnovo anticipato di alcune delle nostre partnership più rilevanti. Questo accordo segna ora un'altra pietra miliare della nostra strategia. La trasformazione della partnership con David Beckham in una licenza perpetua aggiunge un altro pilastro al nostro portafoglio, assicurandoci uno dei marchi eyewear di maggiore successo degli ultimi anni».