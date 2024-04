Biennale 2024, dalle scritte al neon alle sculture di perline: le telecamere del Gazzettino tra i padiglioni. Pedrosa: «Celebriamo lo straniero» Video

VENEZIA - Sculture al neon sospese sull'acqua con il titolo della Biennale 2024 "Stranieri ovunque" in 60 lingue diverse. E' una delle installazioni che da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre caratterizzerà la sessantesima Esposizione internazionale d'arte firmata quest'anno dal brasiliano Adriano Pedrosa, direttore artistico del Museo d'Arte di San Paolo.

Un viaggio quello della Biennale 2024 per celebrare lo straniero.

Sia nell'accezione consueta, che in quella più introspettiva: sentirsi stranieri dentro di sé ovunque si abiti.

Nello spazio delle Corderie dell'Arsenale un viaggio tra le opere di artisti internazionali con una particolare attenzione ai paesi del sud del mondo. A prevalere le forme tradizionali d'arte, dalla tessile alla pittorica.

Nel padiglione Italia il tema dello straniero è declinato in maniera piuttosto particolare. Un ponteggio in ferro come a voler dire accorciamo le distanze abbinato all'intensa musica dell'organo.

Ai Giardini della Biennale i padiglioni storici. Fila lunghissima per visitare quello degli Stati Uniti che celebra la cultura degli indigeni e degli outsider americani. Trattami bene si chiama una delle opere. Anche in questo caso un messaggio di accoglienza per accorciare le distanze. Il padiglione russo chiuso nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina riapre i battenti e ospita la Bolivia.

Chiuso invece per il padiglione di Israele. Da qualche giorno sulla vetrina campeggia la scritta “riaprirà con il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi”. Intanto in mattinata, un gruppo di manifestanti ha sventolato le bandiere della Palestina di fronte ai padiglioni di Israele e Stati Uniti. «In tempo di guerra - ha detto in conferenza stampa il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco - questo diventa un luogo di pace». L'arte dunque come ponteggio tra i popoli, nessuno escluso. (servizio di Emiliana Costa)