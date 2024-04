VENEZIA - Vittorio Sgarbi, furia contro il padiglione Italia alla Biennale: «Farò un esposto alla Corte dei Conti, è un orrore contro l'umanità».

A due giorni dall'apertura ufficiale della Biennale d'arte a Venezia - che accoglierà il pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre - il sottosegretario alla Cultura si scaglia contro il padiglione Italia, minacciando un esposto alla Corte dei Conti.

«Farò a breve un esposto alla Corte dei Conti per il finanziamento pubblico accordato al Padiglione Italia, che è un orrore contro l'umanità», lo ha affermato oggi, giovedì 18 aprile, Vittorio Sgarbi a margine della presentazione di Ifis Art a Venezia, invitando Banca Ifis a evitare di finanziare ulteriormente il sito. «Avere persone in coda per vedere tubi 'innocenti' che suonano mi sembra una presa in giro. È un intervento di balordi - ha concluso - che agiscono contro l'arte contemporanea».