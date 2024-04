CESIOMAGGIORE - Grosso incendio in quota, in fiamme il bosco in Val Canzoi.

Un grosso incendio sta bruciando il bosco in quota in Val Canzoi. I vigili del fuoco sono stati sommersi dalle chiamate di residenti che vedono il fumo anche da paesi come Lentiai e dalla Valbelluna. Il rogo è stato preso in carico dai servizi forestali regionali, competenti negli incendi boschivi. Portati in quota volontari antincendio boschivo Ana Feltre con elicottero e si sta operando anche con mezzo aereo. In continuo contatto con i volontari l'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin.