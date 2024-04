Meteo. Maltempo in Fvg. Bufera di vento abbatte alberi e pali, cartelli volati via. Fulmine colpisce una cabina Enel. Neve e ghiaccio sulla A23

Meteo in Fvg. Il fronte temporalesco sta attraversando in queste ore - non senza danni - il Friuli Venezia Giulia.

Maltempo in provincia di Pordenone

Pioggia e vento forte come da allerta meteo, ma anche neve e grandine. Se nel pordenonese il maltempo si sta comportando come una copiosa “lavata” di pioggia e una breve grandinata, la situazione sta andando peggio in provincia di Udine.

Al momento i Vigili del fuoco del Comando provinciale registrano solo interventi per alberi caduti, recinzioni dei cantieri e pali pericolanti a causa delle forti raffiche di vento. Nessun allagamento per il momento per quella che, almeno qui, si è presentata come una pioggia primaverile.

Maltempo in provincia di Udine

In particolare in Carnia. A Udine città in queste ore si sta scatenando una bufera di vento tra rami e cartelli volati via. Paura a Resiutta, non solo per la pioggia.

Fulmine su una cabina Enel

Un fulmine ha colpito una cabina dell'Enel, andata a fuoco. Disagi anche per chi viaggia su strada, che non solo deve fare i conti con le raffiche di vento e di pioggia, ma anche con la neve da Ugovizza sull'autostrada A23. Ghiaccio invece su strade da Venzone.