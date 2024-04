Meteo. Maltempo in Veneto. Forti raffiche di vento su Jesolo, Bibione e Caorle. Grandinate (e incidente) anche in autostrada. Fortunale sulla Destra Tagliamento

Meteo in Veneto, come da previsioni il maltempo ha colpito in alcune zone della regione durante il pomeriggio di martedì 16 aprile. All'improvviso il vento forte poi la tempesta e quindi il temporale. Il cattivo tempo si è abbattuto a cavallo di Veneto e Friuli Venezia Giulia (anche in questa regione i danni non sono stati pochi - LEGGI) nel pomeriggio, causando subito i danni.

Fortunale sulla Destra Tagliamento

Un fortunale si è abbattuto verso le 14:30 provenendo da nord ovest nella zona della Destra Tagliamento.

Da qui se puoi esteso tra il portogruarese e l'opitergino mottense.

A San Paolo di Morsano al Tagliamento i vigili del fuoco sono intervenuti per un dissesto statico in una casolare. Diversi gli interventi dei pompieri anche per gli alberi caduti.

Ad Annone Veneto un albero e caduto sulla linea elettrica finendo poi sulla strada al confine con Pravisdomini. Analogo problema si è verificato lungo la strada metropolitana 42,isolana, in prossimità di Sindacale di Concordia Sagittaria. Anche qui un albero è finito sulla linea elettrica facendo cadere alcuni pali.

A La Salute Di Livenza, nel comune di San Stino di Livenza, un albero ha preso fuoco dopo essere stato colpito da un fulmine.

Maltempo in autostrada

In A4 si è verificato un incidente con un mezzo pesante coinvolto, verso le 16,30, in prossimità del nodo di Portogruaro, lungo la carreggiata in direzione di Trieste. Le persone coinvolte sono riuscite a uscire dagli abitacoli e sul posto stanno intervenendo i soccorritori con la polizia stradale, i vigili del fuoco gli ausiliari del traffico della concessionaria Alto Adriatico.

Grandinate sulla A28

Forti grandinate si sono abbattute anche sulla A28 tra Cordignano e Conegliano.

Raffiche di vento sulla costa

Forti raffiche di vento sono state registrate anche lungo il litorale tra Bibione, Caorle e Jesolo.