Grandine in pedemontana: imbiancate strade e giardini. Dopo il grande caldo temperature giù di 12 gradi

TREVISO – Le previsioni lo avevano detto e dopo il grande caldo sono arrivate le grandinate. Diversi i comuni della Marca dove i chicchi di grandine sono caduti imbiancando strade e giardini. Al momento non risultano danni a cose o persone. Le grandinate più copiose sono state segnalate dai comuni di Vittorio Veneto, Pederobba, Cordignano, Carbonera, Tarzo e Montebelluna, in particolare nella frazione di Posmon. Preoccupazione per eventuali danni alle coltivazioni di prosecco. A San Biagio la perturbazione ha messo alla prova la rete idrica secondaria: in poco tempo sono caduti circa 7 millimetri d’acqua. A picco le temperature, scese di oltre 12 gradi.