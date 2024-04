Maltempo, dove e quando pioverà il primo maggio: temperature in calo e rischio forti temporali. Le previsioni

Maltempo in arrivo sull'Italia.

Maltempo a Roma, dove e quando piove il primo maggio: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Dove e quando

«Nel pomeriggio di domani prima piogge su Piemonte, Toscana e Sardegna, poi in serata piogge sparse (a tratti anche intense) su tutto il Nordovest e a carattere più isolato anche su Toscana, Umbria, Sicilia e Sardegna». Lo ha detto all'Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci sottolineando che «questa stessa perturbazione poi il primo maggio porterà diffuso maltempo, con dei momenti piovosi, nel corso del giorno, su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie sul versante adriatico». «Giovedì ancora numerosi acquazzoni e temporali al Nord, regioni tirreniche e Isole, poi venerdì parziale miglioramento, con meno piogge per lo più concentrate sulle zone interne del Centro-Sud nelle ore centrali del giorno. Poi sabato e domenica bello quasi dappertutto: nuovo moderato peggioramento solo alla fine di domenica al Nord. Temperature: domani un po’ di caldo fuori stagione, con temperature pomeridiane oltre la norma in tutta Italia, in molte località tipiche di giugno; poi tra mercoledì 1 e venerdì 3 brusco e diffuso calo termico: tornerà un po’ di freddo, con temperature di nuovo inferiori alla norma», ha concluso Giuliacci.

Le previsioni per martedì 30 aprile

Nella giornata di martedì nubi in aumento al Nordovest e sulla Sardegna con qualche piovasco o temporale più probabile dal pomeriggio. Ancora in prevalenza soleggiato altrove ma con tendenza verso sera a qualche pioggia anche sulla Sicilia occidentale e l'alta Toscana. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente da ovest, saranno ancora stabili e dal sapore estivo a est. La ventilazione sarà moderata a tratti tesa di Scirocco.

Le previsioni per il primo maggio

Nella giornata di mercoledì 1 maggio la perturbazione associata al vortice ciclonico raggiungerà tutta l'Italia portando piogge e temporali, anche intensi al Nordovest, Lombardia occidentale, Emilia occidentale, Isole maggiori, fascia centrale tirrenica e Campania. Resteranno temporaneamente più protette dal maltempo il Triveneto, l'Emilia e la Lombardia orientale e la Romagna che saranno più interessate in serata mentre il basso Adriatico e lo Ionio vedranno meno fenomeni. Le temperature saranno in generale diminuzione, la ventilazione tesa dai quadranti meridionali.

Le previsioni per il 2 maggio

Nella giornata di giovedì il tempo sarà ancora spiccatamente instabile o perturbato al Centro Nord con piogge, rovesci e temporali localmente di forte intensità. Tempo in parte instabile anche al Sud, essenzialmente Campania e basso Tirreno con possibilità di temporali. Altrove dovrebbero esserci maggiori aperture. Le temperature tenderanno a diminuire ancora un po' portandosi sotto media su diverse regioni. La ventilazione si manterrà tesa o forte dai quadranti meridionali.

​Le previsioni per il 3 maggio

Nella giornata di venerdì è attesa ancora una certa instabilità seppur con carattere meno intenso al Centro e al Sud con possibilità di brevi piovaschi o di temporali ma in un contesto che concederà anche delle schiarite. Il Nord, soprattutto il Nordovest dovrebbero risentire di più sole. Le temperature non subiranno variazioni significative, la ventilazione sarà tesa dai quadranti occidentali o sud occidentali.