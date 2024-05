Guerra, Ucraina in crisi: ritirata su due fronti. Russia avanza con una nuova (e bizarra) tattica: come funziona

Momento critico. Così l'ha definito il generale Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare di Kiev. L'Ucraina è in crisi. Non su tutta la linea, ovviamente, ma su più fronti. Anche perché l'offensiva russa si intensifica. Inevitabile, quindi, la ritirata. «A seguito delle azioni di fuoco e di assalto del nemico, e al fine di salvare le vite dei nostri soldati ed evitare perdite, i nostri soldati si sono spostati su posizioni più vantaggiose», per ritardare l'avanzata di Putin verso la città di Kharkiv, così il portavoce del sindacato ucraino Dmitro Likhoví.

