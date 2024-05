Divisi su tutto, anche sull’Ucraina. L’unità mostrata dall’Unione Europea nella prima fase della guerra russo-ucraina sta andando in frantumi, per quanto i singoli capi di governo cerchino di offrire al pubblico l’immagine di una condivisione di fondo sull’appoggio incondizionato a Kiev e al suo presidente, Zelensky, ipotizzando un binario privilegiato per l’adesione in tempi brevi alla Ue. Eppure, le linee di frattura sono evidenti sia sull’uso delle armi occidentali in territorio russo (non soltanto nella Crimea e nelle province orientali ucraine occupate e annesse da Mosca nel 2014), sia sui soldati occidentali in Ucraina almeno come istruttori, poi sui 6.5 miliardi di euro in aiuti a Kiev bloccati dal veto ungherese di Orbán, sull’impiego degli asset russi congelati nelle banche europee (soprattutto in Belgio) per forniture militari e la ricostruzione dell’Ucraina, e come corollario perfino sul modo in cui l’Europa potrà corazzarsi con uno scudo aereo contro la minaccia di missili balistici russi nella prospettiva non più così remota di un confronto bellico continentale (o mondiale?).

Ucraina, Paesi baltici pronti a inviare truppe senza il consenso Nato: la minaccia di un'escalation

LE MOSSE DI KIEV

Così, Zelensky è ancora una volta costretto a fare “il giro delle sette chiese”, presentandosi con il cappello in mano nelle singole capitali, negli ultimi giorni a Lisbona, a Madrid e a Bruxelles, stringendo accordi bilaterali e raccogliendo milioni e miliardi di aiuti, di fatto mettendo insieme fondi per finanziare la guerra e tenere in piedi il Paese, o ottenendo carri armati (dalla Spagna) piuttosto che 30 F-16 (dal Belgio) o anche poco più di un centinaio di milioni di euro dal Portogallo. In pratica, una colletta, in attesa che venga superato il veto ungherese al pacchetto sostanzioso di 6.5 miliardi sollecitato da Kiev per contrastare il martellamento di 3200 bombe a guida aerea in un solo mese, come denuncia Zelensky.

I russi avanzano intanto verso Kharkiv e nel Donetsk, e ormai non fanno più notizia i bombardamenti dei caseggiati civili, dei supermercati o delle infrastrutture energetiche. Sullo sfondo, i ritardi nella consegna di armi da parte americana, dopo che il pacchetto di aiuti militari è stato bloccato per mesi dall’opposizione dei parlamentari trumpiani.

I FINANZIAMENTI

Finora, stando al Kiel Institute, una fondazione specializzata, la Spagna ha stanziato solo 330 milioni di aiuti militari per l’Ucraina, poco rispetto a Berlino, Parigi e Roma, rispettivamente con 18.6 miliardi, 5.6 miliardi e un miliardo di euro. Londra, Paese europeo anche se fuori della Ue dopo la Brexit, ha contribuito invece per 9.2 miliardi di euro. In aprile, la Spagna aveva promesso un sistema anti-aereo e anti-missili Patriot, e 10 carri armati Leopard. L’accordo firmato lunedì ammonta a un miliardo di euro, ma in dieci anni. Ci sono Paesi come la Germania che mettono soldi, perché ne hanno, ma si rifiutano di mandare soldati sul terreno e tanto meno di consentire l’uso dei propri sistemi d’arma in territorio russo. A Meseberg, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere Scholz ha detto qualcosa di più: «La più alta priorità è sostenere l’Ucraina in forze, abbiamo promesso di farlo quanto a lungo sarà necessario, e con Emmanuel siamo d’accordo che si debba portare questo sostegno a un nuovo livello». Che cosa intenda, si vedrà.

LE ARMI

La Germania, poi, dal 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina, propone ai partner europei un proprio scudo aereo europeo basato sui sistemi israeliano Arrows 3 e americano Patriot, ma Italia e Francia non vogliono dover dipendere per la propria difesa da Paesi non europei. La Francia ha capacità di spesa inferiore alla Germania, forse anche per questo punta sull’essere l’unico Paese dell’Unione a avere l’atomica, e non esclude l’invio sul terreno, in Ucraina, di propri militari. Ipotesi respinta da Germania e Italia (e Stati Uniti). Per il coinvolgimento sul campo e anche l’impiego delle armi occidentali in territorio russo i Paesi baltici, la Polonia, l’Olanda e in generale i Paesi scandinavi. Con un’espressione pittoresca ma eloquente, la ministra della Difesa dei Paesi Bassi, Kajsa Ollongren, spiega che le restrizioni imposte all’Ucraina negli attacchi diretti in Russia costringono Kiev a combattere «con una mano legata dietro la schiena», perché bombe e droni russi partono proprio dal territorio della Federazione ed è là che vanno colpiti i vettori. Ollongren promette che a breve l’Ucraina potrà avere un altro sistema Patriot, ma Zelensky sostiene di averne bisogno di sette. Per Hanno Pevkur, ministro della Difesa estone, la fame di armi dell’Ucraina è « molto urgente». Kiev rischia sul serio la sconfitta. Il titolare degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, avverte che Putin deve restare nel dubbio che l’Europa davvero possa intervenire. Sbagliato escluderlo. Zelensky non si arrende, medita di andare in Francia per le celebrazioni dell’80° Anniversario dello sbarco in Normandia, e in Italia per la riunione dei leader G7.