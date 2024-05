ROMA Prima l'aborto che «non è un diritto». ora la Nato che «va sciolta». A pochi giorni dal voto il candidato Pd alle Europee, Marco Tarquinio, continua a imbarazzare i dem con dichiarazioni controverse. L'ex direttore di Avvenire si era scagliato una ventina di giorni fa contro l'aborto, definendolo «non un diritto« ma «una scelta tragica». stavolta la stilettata è contro l'alleanza atlantica: «Bisogna sciogliere la Nato e fare finalmente un'alleanza tra pari Europa-America. Non si fa in un giorno ma bisogna farlo». L'eurocandidato dem lo dice ospite di Tagadà su La7, mentre scorrono le immagini di Rafah. «Ancora decine e decine di morti civili a Gaza - il suo commento in diretta - nessuno si azzardi più a chiamarli “danni collaterali”, forse è il momento di utilizzare lo stesso lessico per tutte le guerre». E ancora: «Usa e Ue fermino la guerra all’umanità di Netanyahu». «le alleanze, se servono, devono essere difensive e frenare le offese contro l'umanità. Ma se servono a perpetuare le guerre è meglio scioglierle». Da qui la proposta di sciogliere pure l'alleanza con Israele «perché fermi la guerra, non bisogna rifornire più nulla degli arsenali in Israele».

Parole subito condannate da Italia Viva, Azione e +Europa. Per Matteo Renzi, il Pd con Tarquinio «sconfessa l’Atlantismo degli ultimi 70 anni. Noi invece diciamo che per costruire la pace servono Nato, esercito europeo, difesa comune e politica estera. Servono insomma gli Stati Uniti d’Europa». «Il Pd vuole sciogliere la Nato? Ora è chiara la differenza tra noi e il nuovo Pd». incalza Maria Elena Boschi. Anche Carlo Calenda interroga Elly Schlein: «Cosa ne pensi? È la vostra linea? Davvero vuoi mandare in Ue queste idee?». Benedetto Della Vedova si dice invece «esterrefatto. Le parole di Tarquinio imporrebbero alla segretaria Pd di dire una parola di chiarezza».

NEL PARTITO

C'è gelo anche tra i dem. Il responsabile Esteri Pd, Peppe Provenzano, prova a mettere una pezza: «Tarquinio è un candidato indipendente, le posizioni sulla politica estera e di sicurezza del Pd le esprime il Pd. Sono chiare e note, le abbiamo ribadite nel programma per le Europee. A chi vuole strumentalizzare, ricordo che la questione-Nato la sinistra italiana l'ha risolta con Berlinguer negli anni 70». Il senatore Filippo Sensi replica via social, con la foto di una maglietta e la scritta: «Ucraina nella Nato, ora».

IL TOUR ELETTORALE

Elly Schlein ieri si è occupata di altro. La segretaria era in Sicilia orientale per il tour elettorale. Sbarcata col traghetto, si è scagliata in una diretta Instagram contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un'opera «anacronistica e sbagliata». «uno spot elettorale» della propaganda salviniana a cui la Meloni «va dietro». A darle manforte uno studio firmato dall’ingegnere Paolo Nuvolone presentato poche ore prima in consiglio comunale aperto a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), in cui si dimostra che sul versante calabrese la struttura ricade per intero nella fascia di non edificabilità stabilita nel 2015 dopo gli approfondimenti Ispra sulle faglie attive in Italia.

BOTTA E RISPOSTA

«Non sarà qualche fascicolo a rendermi titubante per lo sviluppo del Paese». replica Salvini. Ma Schlein insiste: «Ci sono possibili rischi sismici sulla sponda calabra e abbiamo informazioni ancora poco accurate sulle faglie sottomarine». E poi rischi su ingerenza della criminalità organizzata e fattibilità economica. «Il rapporto costi benefici appare non sostenibile - avverte Schlein - l'analisi finanziaria lascia molto a desiderare». Accuse che Salvini respinge al mittente: «C'è fobia di infrastrutture e opere pubbliche. Lasciamo che gli ingegneri facciano gli ingegneri. Centinaia di professionisti stanno lavorando da anni, il Ponte lo faranno. Solo in Italia si contestano dighe, ponti e tunnel».