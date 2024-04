Primo Maggio, centro di Oderzo chiuso per la gara di atletica: ecco tutti i divieti

ODERZO (TREVISO) - C'è parecchio fermento per per la gara internazionale “Oderzo città archeologica” del Primo Maggio che porterà in città molti campioni. Attenzione alla viabilità, perchè alcune strade iniziano a esser chiuse già alle 19 di domani (martedì 30 aprile), per consentire lo svolgimento delle operazioni logistiche nel miglior modo possibile. In particolare, fatta eccezione per i residenti che devono accedere o uscire dai propri passi carrai, viene istituito il divieto di transito e di sosta in via Umberto I, piazza Tomitano e via Pescheria. È qui che verrà organizzato un tratto del circuito di gara.

L’ORDINANZA

Per mercoledì, l'ordinanza firmata da Andrea Marchesin, comandante della polizia locale, è articolata in più punti. Dalle 6 alle 20 c'è la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara e dunque fino al termine della medesima in piazza Grande, via Dall'Ongaro, piazza Castello, via Mazzini, via Garibaldi dall'incrocio con via mons. Paride Artico (in pratica lato caserma dei carabinieri) fino a via Umberto I, e in via D'Annunzio dall'incrocio con via del Bersagliere fino a via Umberto I. Dalle 6 alle 20 di mercoledì, c'è il divieto di sosta, pena la rimozione dei veicoli, in via Mazzini e in via Roma dall'incrocio con via Mazzini all'incrocio con piazza Castello.

Infine, sempre mercoledì, dalle 6 alle 21, c'è il divieto di sosta in piazza Gina Roma (in pratica dietro al ristorante Gellius); la piazza è riservata ai veicoli per i disabili, degli atleti partecipanti alla gara, a mezzi dell'organizzazione. In questa piazzetta infine vengono posizionati i wc chimici.

IL PERCORSO

Il percorso di gara, lungo il quale spesso si posiziona il pubblico che applaude ed incoraggia gli atleti, si sviluppa da piazza Grande, via Dall'Ongaro, piazza Castello, via Roma, via Mazzini, via Umberto I e via Pescheria. «Ancora una volta la nostra città è chiamata a ospitare una manifestazione di caratura internazionale: la XXVII edizione della Corsa Oderzo Città Archeologica. Sono lieta di salutare e accogliere tutti gli sportivi e gli appassionati di questo sport impegnativo – dice la sindaca Maria Scardellato – ma proprio per questo pieno di umanità, certa che troveranno in Oderzo l'accoglienza che la città sa riservare ai propri ospiti, offrendo loro la possibilità di coniugare valori atletici e suggestioni culturali».

IL PROGRAMMA

Il programma della giornata è intenso. Alle 9.30 gara promozionale ludico-motoria; alle 10 gara giovanile Fidal trofeo il Miglio categorie ragazzi/cadetti; alle 10.45 gara giovanile Fidal categorie Allievi. Alle 11.20 corsa per handbike su circuito lungo mt 9.800; il Pedale Opitergino propone la pedalata ecologica. Alle 17.30 la competizione femminile cat. Allieve/juniores/promesse/seniores km 5. Alle 18.15 la gara maschile cat. Allievi/juniores/promesse/ senior km 10. Sarà uno spettacolo di grande sport a più livelli. Tre sono big a caccia di gloria. Nella gara maschile (10 km), occhio al terzetto azzurro formato da Eyob Faniel, maratoneta giunto terzo a New York nel 2021 e che ha iniziato la stagione a Siviglia, da Pasquale Selvarolo, vincitore dell’edizione 2023, e da Pietro Riva, che in piazza Grande nel 2022 sconfisse in volata Daniele Meucci.