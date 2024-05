Mattia Furlani record del mondo U20 nel lungo con 8,36 e la Dosso migliora due volte il limite italiano dei 100 che era della Levorato

Mattia Furlani sul tetto del mondo nel salto.

Il talento in forza alle Fiamme Oro con 8,36 ha stabilito oggi il record mondiale under 20 di salto in lungo al Meeting Internazionale di Savona. La misura è arrivata al secondo salto della gara, dopo un salto di apertura a 8,25. A differenza di un anno fa, quando volò a 8,44, stavolta il record è stato omologato perché il vento era entro i limiti a 1,5 metri al secondo.

Pomeriggio da favola al meeting di Savona: Zaynab Dosso, la 24enne velocista azzurra, ha stabilito il nuovo record italiano nei 100 metri in 11.02. Sotto una pioggia battente, Dosso aveva già migliorato il primato nazionale in batteria fermando il cronometro sull'11.12 e migliorando di due centesimi di secondo il precedente record che lei stessa deteneva ex aequo con Manuela Levorato.

Poi, in finale, il secondo capolavoro nel giro di un'ora: Dosso stravince imponendosi in 11.02 davanti alla lussemburghese Patrizia Van der Weken (11.12) e Michelle-Lee Ahye di Trinidad e Tobago (11.16).