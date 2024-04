Meteo Veneto e Fvg, previsioni del tempo. Arrivano i temporali, paura per le grandinate. Ma l'osservato speciale è il vento: raffiche forti e Bora

Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg per i prossimi giorni. Per la giornata di martedì 16 febbraio si aspetta l'arrivo del maltempo a Nordest, con rovesci e temporali, ma quello che preoccupa maggiormente è il vento. Attenzione anche per la probabilità di grandinate locali. Vediamo cosa dicono le previsioni aggiornate degli esperti Arpa.