Il Ciclone Gori arriva in Italia, dove e quando pioverà: rischio forti temporali. Allerta meteo in 6 regioni

Ciclone Gori in arrivo sull'Italia. Diramate diverse allerte meteo in più regioni da parte della protezione civile. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha indicato che ci saranno “fenomeni intensi“. Seconda meta del mese di aprile con temperature sotto la media e neve in montagna. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede un estremo ribaltone meteo: dopo aver assaporato un clima estivo con punte di 32-33degC anche al Nord, ecco che sta per tornare una parentesi simil-invernale, che sara piuttosto lunga.

