Moto contro un platano sulla strada per Caorle, gravissimo il conducente. Traffico fermato per i soccorsi

SAN STINO DI LIVENZA - Schianto sulla strada metropolitana per il mare: un centauro rimane gravemente ferito. L'incidente è accaduto oggi, domenica 28 aprile verso le 15:45, nel territorio comunale di San Stino di Livenza. Tutto è al vaglio dei Carabinieri di San Stino, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo la prima sommaria ricostruzione, il motociclista, 58enne di Oderzo, ha perso il controllo della due ruote finendo contro uno dei tanti platani che costeggiano l'importante arteria.

Nel botto l'uomo è stato sbalzato da sella finendo rovinosamente sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari di 118 allarmati da alcuni automobilisti di passaggio. Sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento di Caorle con l'ambulanza e con loro i colleghi alzatisi in volo con l'elicottero da Treviso. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Il centauro è stato trasferito all'ospedale di Mestre in gravi condizioni. La moto è stata poi rimossa dal soccorso stradale Vaccaro.