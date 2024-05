Treviso. Ragazzo in bicicletta travolto da un'auto: finisce all'ospedale. Traffico paralizzato in centro: autobus e corriere bloccate

TREVISO - Ragazzo in bicicletta travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto stamattina, 11 maggio, in via De Gasperi, sul lungo sile, vicino alla stazione delle corriere, e per un quarto d'ora ha paralizzato completamente il traffico del centro città: autobus e vetture in coda da via Roma a piazza Vittoria finché sono terminati i soccorsi.

Il giovane ciclista stava correndo sul marciapiede, poi ha attraversato la strada in corrispondenza del passaggio pedonale. Proprio qui un'auto, impegnata nella svolta, lo ha centrato in pieno. Sbalzato di sella, è caduto a terra, ferito. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. I sanitari del Suem 118 gli hanno prestato le prime cure sul posto e poi lo hanno trasportato in ambulanza al pronto sccorso del Ca' Foncello. Le cause del sinistro sono ora al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico.



Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione: a risentirne sono stati soprattutto gli autobus e le corriere della Mom vista la vicinanza alla stazione.